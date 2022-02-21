موسكو تطلق انذاراتها الاخيرة في الازمة الاوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ استخدام أوكرانيا كأداة للمواجهة مع بلاده يشكل تهديداً كبيراً وخطيراً مؤكداً الاستعداد لمناقشة جميع القضايا الأمنية.

وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي لبحث قضية الاعتراف بسيادة دونيستك ولغانسك، حمل بوتين واشنطن مسؤولية تأجيج الأزمة الاوكرانية مؤكدا أنّه في حال جري ضمّ أوكرانيا إلى حلف الناتو فإن التهديدات التي تتعرض لها روسيا ستزداد كثيرا.

وميدانياً أعلنت روسيا تدمير مدرعتين تابعتين لقوات المشاة الأوكرانية بعد عبورهما الحدود.

واذ نفي مساعد وزير الداخلية الأوكراني نفى المعلومات حول تسلل أوكراني نحو روسيا، اعلنت وكالة سبوتنيك الروسية للانباء عن سماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة مطار دونيتسك كما تحدثت موسكو عن تدميرِ مركزٍ تابع لحرسِ الحدودِ الروسي بقذيفةٍ أُطلقت من الأراضي الأوكرانية.

هذا واعلن المتحدث باسم وزارة الحرب الاميركية جون كيربي أن الهجوم على أوكرانيا قد يحدث اليوم وانه يتوقع خسائر كبيرة على الأرض إذا حدث الغزو الروسي.

المصدر: المنار