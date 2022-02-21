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February 21 2022 - 17:06

في عكار، تصوير ضبع لا قتله

منذ 10 mins 21 February، 2022
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بيئة ومنوعات - صفحات منوعة

شهدت عكار تصوير ضبع وليس قتله كما يحصل احيانا كثيرة، بعد أن تابع المواطن ربيع عبد الله على الطريق الرئيسية عند مدخل بلدة دير جنين في منطقة الدريب عكار، الضبع بسيارته لابعاده عن الطريق العام ودفعه باتجاه الاراضي الحرجية.

يشار الى ان ظهور الضباع في مناطق عكارية عدة شكل ظاهرة ترافقت مع الثلوج الكثيفة التي تساقطت هذا الموسم على المرتفعات الجبلية.

والمؤسف ان معظم هذه الضباع تم قتلها، الامر الذي أثار استهجان الناشطين البيئيين  باعتبار ان للضبع اهمية في دورة الحياة البرية ومهدد مجددا بالانقراض.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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