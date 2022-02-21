ما هي فوائد “البطاطا الحلوة “.. ؟

تعدّ البطاطا الحلوة من خُضار الشتاء اللذيذة، والمحبّبة لدى العديد من الأشخاص، ولأن هذه “النبتة ” هي جليسة المائدة في فصل الشتاء تحديداً، فإننا سنذكر لك بعضاً من فوائدها، وتخصيص مساحة لفهم كامل لطبيعة هذه الفوائد الحيوية.

وسنتعرف على فوائد البطاطا الحلوة؛ نظراً لشيوعها البالغ على الموائد في فصل الشتاء، ولما تحظى به من اهتمام بالغ ضمن الأطعمة المحبب تناولها، واختلاف طريقة طهيها من شخص لآخر، حسب طبيعة الذوق.

1.مصدر جيد للعناصر الغذائية

تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الإنسان، فهي تعتبر مصدر جيد غني بالألياف، والفيتامينات، والمعادن. كما تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من المواد المضادة للأكسدة، والتي تعمل بدورها على محاربة الجذور الحرة.

2.تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي البطاطا الحلوة على كمية عالية من الألياف والمواد المضادة للأكسدة والتي تعد مهمة لصحة الجهاز الهضمي، حيث تعد الألياف مهمة جدًا لصحة القولون إذ تتغذى البكتيريا النافعة في القولون على الألياف لتنتج الأحماض الدهنية التي تمنح جدار المعدة الصلابة والصحة.

3.تعزيز صحة البصر

تحتوي البطاطا الحلوة على كمية كبيرة من البيتا كاروتين (Beta-carotene) وهي مادة مضادة للأكسدة، تعد مسؤولة عن اللون البرتقالي للبطاطا الحلوة.

تتحول مادة البيتا كاروتين إلى فيتامين أ داخل جسم الإنسان، إذ يرتبط فيتامين أ بمستقبلات خاصة داخل العين تساعد في حمايتها من الإصابة بأمراض العين المختلفة.

4.تحسين الوظائف الإدراكية

يساعد استهلاك البطاطا الحلوة على تعزيز الوظائف الادراكية والدماغية لدى الإنسان، إذ تحتوي البطاطا الحلوة على مادة أنثروسيانين (Anthocyanins) التي تساعد في تقليل الالتهابات التي تحدث داخل الدماغ بشكل كبير.

5.تعزيز عمل جهاز المناعة

تساعد مادة البيتا كاروتين الموجود في البطاطا الحلوة على تعزيز عمل جهاز المناعة عند الإنسان، إذ يرتبط نقص فيتامين أ في معظم الأحيان بنقص المناعة لدى الإنسان.

6. مناسبة لمرضى السكري

يعد مؤشر نسبة السكر في الدم للبطاطا الحلوة متوسط خصوصًا عند مقارنته بالبطاطا العادية، إذ يبلغ مؤشر نسبة السكر في الدم للبطاطا الحلوة 63.

إن نسبة مؤشر نسبة السكر في الدم يرتبط بمدى ارتفاع سكر الدم بعد تناول وجبة معينة إذ يعد هذا الأمر مهم جدًا لمرضى السكري، لذلك فإن تناول البطاطا الحلوة يعد بديل صحي ولذيذ وحلو المذاق لمرضى السكري.

كيفية استهلاك البطاطا الحلوة للحصول على فوائدها؟

ينصح دائمًا بتخزين البطاطا الحلوة داخل مكان بارد، وجاف لمدة لا تتجاوز 3-5 أسابيع، وتعد أفضل طرق طهي البطاطا الحلوة هي عن طريق شويها، وتناولها بدون أي إضافات، إذ إن البطاطا المشوية عادةً ما تكتسب ملمس طري وهش ومذاق حلو عند شويها.

ويمكن شوي البطاطا الحلوة داخل الفرن، أو باستخدام الفحم خارج المنزل عن طريق لفها بورق الألومنيوم، وتركها لمدة 50-60 دقيقة بحيث يمكن التأكد من استوائها بواسطة الشوكة.

وعند الرغبة بوضع أي إضافات صحية يمكن وضع القرفة، أو الكمون، أو الكاري، أو جبنة القريش، أو اللبن، أو زيت الزيتون على البطاطا، ويختلف ذلك حسب الذوق.

مع الإشارة إلى عدم إهمال، أن الإكثار من أي شيء قد يضر، بصحة وسلامة الأشخاص، ومع البطاطا الحلوة، فإن إكثار مرضى السكري من تناولها قد يُضر بهم، بسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم.

المصدر: مواقع