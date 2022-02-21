القرم: لن يستمر قطاع الاتصالات من دون تعديل التعرفة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2022 - 10:28

القرم: لن يستمر قطاع الاتصالات من دون تعديل التعرفة

منذ 1 ساعة 21 February، 2022
قرم
لبنان

أوضح وزير الاتصالات جوني القرم في حديث إذاعي أنه “بات واضحا أن لا إمكان لقطاع الاتصالات ان يستمر من دون تعديل التعرفة”، مشيرا الى أن “ما هو مطروح اليوم بالنسبة الى خطوط أوجيرو والانترنت، اعتماد معدل وسطي 2.65”.

أما عن شركتي “ألفا” و”تاتش”، فأوضح أن “الخطة الحالية تقوم على احتساب ثلثي الفاتورة بالدولار على سعر منصة صيرفة ويتم درس إصدار بطاقات تشريج بأربعة دولارات وأخرى سبعة دولارات بحسب منصة صيرفة”.

وأشار الى ان “هذه الخطة ستطرح على جدول اعمال جلسة الأسبوع المقبل لمجلس الوزراء بعد استبدال هذا البند ببند النفايات لجلسة هذا الأسبوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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