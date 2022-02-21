الإدارة الأمريكية تعد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن مصادر أمريكية، أن واشنطن أعدت حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، سيتم تفعيلها في حال تعرضت أوكرانيا لغزو.

وذكرت وكالة “رويترز” عن مصادر، اليوم الاثنين، أن الحديث يدور عن حزمة عقوبات “أولية” ضد روسيا، لن يتم تفعيلها إلا في حالة “غزو” أوكرانيا.

وتهدف العقوبات هذه، بحسب وسائل إعلام غربية، إلى “السعي لإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي من خلال قطع علاقات المراسلة بين البنوك، التي تشكل أساس التدفقات المالية العالمية”.

وقالت المصادر إن الولايات المتحدة تعتزم أيضا “فرض عقوبات على بعض الأفراد والشركات الروسية من خلال إدراجهم في قائمة سوداء، من شأنها استبعادهم من النظام المصرفي الأمريكي، وحظر التجارة مع الأمريكيين، وتجميد أصولهم في الولايات المتحدة”.

المصدر: وكالات