وسائل إعلام أمريكية: اجتماع بايدن بمجلس الأمن القومي استمر ساعتين وبحث خطة للتعامل مع التصعيد الروسي على الأرض – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2022 - 00:00

وسائل إعلام أمريكية: اجتماع بايدن بمجلس الأمن القومي استمر ساعتين وبحث خطة للتعامل مع التصعيد الروسي على الأرض

منذ 2 ساعة 20 February، 2022
أخبار موقع المنار

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