سوريا: أهالي قرية تل شاميران بريف الحسكة يطردون بمساندة الجيش رتلاً عسكرياً مشتركاً للاحتلال الأمريكي وميـليشيا “قسد” (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2022 - 19:56

سوريا: أهالي قرية تل شاميران بريف الحسكة يطردون بمساندة الجيش رتلاً عسكرياً مشتركاً للاحتلال الأمريكي وميـليشيا “قسد” (سانا)

منذ 2 ساعة 20 February، 2022
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