قوات الاحتلال تحتجز 3 شبان في الأغوار الشمالية

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد ثلاثة شبان في الأغوار الشمالية. وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، أن المستوطنين لاحقوا مجموعة من الشبان من المحافظة خلال تنزههم في الأغوار، فيما احتجزت جنود الاحتلال ثلاثة منهم.

ووفقًا للناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن قوات الاحتلال احتجزت الشاب علي دراغمة والشقيقين أحمد ومحمد حسين المصري، وأفرجت عنهم لاحقا بالقرب من حاجز الحمرا العسكري. هذا ويلاحق المستوطنون، المواطنين والرعاة في مناطق عديدة من الأغوار، فيما تقوم قوات الاحتلال بحماية المستوطنين واحتجاز المواطنين.

المصدر: فلسطين اليوم