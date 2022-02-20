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February 20 2022 - 12:28

قوات الاحتلال تحتجز 3 شبان في الأغوار الشمالية

منذ 14 mins 20 February، 2022
قوات الاحتلال
عربي وإقليمي - فلسطين

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأحد ثلاثة شبان في الأغوار الشمالية. وأفاد مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، أن المستوطنين لاحقوا مجموعة من الشبان من المحافظة خلال تنزههم في الأغوار، فيما احتجزت جنود الاحتلال ثلاثة منهم.

ووفقًا للناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن قوات الاحتلال احتجزت الشاب علي دراغمة والشقيقين أحمد ومحمد حسين المصري، وأفرجت عنهم لاحقا بالقرب من حاجز الحمرا العسكري. هذا ويلاحق المستوطنون، المواطنين والرعاة في مناطق عديدة من الأغوار، فيما تقوم قوات الاحتلال بحماية المستوطنين واحتجاز المواطنين.

المصدر: فلسطين اليوم

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