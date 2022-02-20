58 جامعة ايرانية على قائمة ISC لأفضل الجامعات في العالم الإسلامي

أعلن مدير موقع الاستشهاد المرجعي للعلوم في العالم الاسلامي (ISC) “محمد جواد دهقاني”، عن تصنيف 58 جامعة إيرانية ضمن افضل الجامعات في العالم الاسلامي.

وأضاف دهقاني، ان جامعة طهران للعلوم الطبية صنفت بين أفضل 10 جامعات وبعد ذلك تأتي جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، وجامعة شريف للتكنولوجيا، وجامعة تربية مدرس، وجامعة أصفهان للعلوم الطبية، وجامعة أمير كبير للتكنولوجيا وجامعة مشهد للعلوم الطبية وجامعة تبريز للعلوم الطبية من بين أفضل الجامعات حسب هذا تصنيف.

واوضح دهقاني، سجلت كل من تركيا وإيران وماليزيا أكبر عدد من الجامعات في هذا التصنيف بـ 101 و58 و 31 جامعة على التوالي.

المصدر: وكالة انباء فارس