الصحة اللبنانية: تسجل 3729 إصابة جديدة و21 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2022 - 20:32

الصحة اللبنانية: تسجل 3729 إصابة جديدة و21 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 44 mins 19 February، 2022
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