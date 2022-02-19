عبداللهيان حول مواصلة المحادثات مع السعودية: هذا الأمر يعتمد على إرادة الطرف الآخر (فارس) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2022 - 15:34

عبداللهيان حول مواصلة المحادثات مع السعودية: هذا الأمر يعتمد على إرادة الطرف الآخر (فارس)

منذ 23 mins 19 February، 2022
أخبار موقع المنار

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