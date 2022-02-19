الجيش اللبناني: توقيف عدة أشخاص في ببنين وعزقي شمال البلاد

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت “بتاريخ 19/2/2022، دهمت قوة من الجيش منزل المواطن م.س في ببنين- عكار وأوقفته على خلفية ضلوعه في عمليات السرقة التي نفذتها عصابة معروفة ب(الأكي) والتي تم توقيف أفرادها في وقت سابق، وضبطت القوة ثماني قطع كهربائية مسروقة”.

وتابع البيان “كما أوقفت قوة من الجيش خلال عملية دهم في منطقة عزقي- الضنية المطلوبين بموجب مذكرات توقيف (ا.ع)، (ع.ل)ع و(ع.ع) وضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وذخائر”، وأضاف “سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام