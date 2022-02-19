الصحة الفلسطينية: تسجيل 19 وفاة و1255 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة السبت انه تم تسجيل 19 وفاة و1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4480 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة إن “7 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و5 في نابلس، و2 في طولكرم، و 1 رام الله، و1 في الخليل، و1 في جنين”، وأضافت أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 18، قلقيلية 18، طوباس 10، بيت لحم 35، طولكرم 27، نابلس 43، رام الله والبيرة 40، جنين 15، الخليل 14، سلفيت 2، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 278، مدينة القدس 750”.

وأوضحت الكيلة أن “حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 139، قلقيلية 41، طوباس 28، بيت لحم 84، طولكرم 189، نابلس 144، رام الله والبيرة 279، جنين 127، الخليل 172، سلفيت 42، أريحا والأغوار 55، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 1680”.

المصدر: فلسطين اليوم