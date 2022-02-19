نائبة الرئيس الأمريكي : إذا غزت روسيا أوكرانيا فإن الولايات المتحدة وأوروبا ستجعلانها تدفع تكلفة اقتصادية باهظة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 19 2022 - 13:46

نائبة الرئيس الأمريكي : إذا غزت روسيا أوكرانيا فإن الولايات المتحدة وأوروبا ستجعلانها تدفع تكلفة اقتصادية باهظة

منذ 21 mins 19 February، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: سبوتنيك

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