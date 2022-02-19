حماس رحبت بقرار محكمة بجنوب إفريقيا قضى أن “معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية”

رحبت حركة “حماس” السبت بقرار محكمة في جنوب إفريقيا يقضي بأن “معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية”.

وقال رئيس مكتب العلاقات الدولية في حركة “حماس” موسى أبو مرزوق عقب 3 أيام على إصدار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، حكما ينص على أن “انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقادا لليهود”.

وأضاف أبو مرزوق “نرحب بالقرار التاريخي الصادر عن المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا، الذي يؤكد أن معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأن انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقادا لليهود”.

وتابع أبو مرزوق “القرار يشكل دعما قانونيا وإسنادا سياسيا لمناهضي الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية المحتلة، بعد أن أمضى الاحتلال عقودا يمارس ابتزازه على الدول والقوى الرافضة له، في ربط أي انتقاد له بمعاداة السامية”.

المصدر: فلسطين اليوم