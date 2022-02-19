حزب الله كرم متطوعي الهيئة الصحية في الجنوب الثانية تقديرا لجهودهم

كرم حزب الله المتطوعين والمتطوعات في الهيئة الصحية الاسلامية في منطقة الجنوب الثانية، تقديرا للجهود التي بذلت في المرحلة الاخيرة من مواجهة وباء كورونا، باحتفال رعاه مسؤول منطقة الجنوب الثانية علي ضعون، في النادي الحسيني لبلدة جبشيت، في حضور شخصيات وفاعليات.

وشكر ضعون في كلمة ألقاها لكل الجهود التي بذلت من أجل خدمة الناس والمجتمع، معاهدا “القادة الشهداء” ب”البقاء في الميدان إلى جانب المقاومة والى جانب أهلنا في المجال الصحي والإجتماعي والخدماتي وكافة المجالات الأخرى”، مضيفا “سنبقى على جهوزية عالية وسنخدم أهلنا بأشفار العيون ونقدم الغالي والنفيس في خدمة أهلنا والدفاع عنهم وعن الأرض”.

بدوره، بارك مسؤول الهيئة هاني حمزة للمتطوعين والمتطوعات “جهودهم الحثيثة في خدمة الناس”، وقال: “إن عديد الجهاز التطوعي تجاوز المئتين ونشكرهم على كل ما قدموه في مواجهة الفيروس وتداعياته عبر حملات تلقيح وعمل في المراكز الصحية وإرشاد وتثقيف وتوعية ودعم نفسي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام