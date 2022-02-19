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February 19 2022 - 09:54

بايدن يمدد حالة الطوارئ في الولايات المتحدة المفروضة منذ عامين بسبب فيروس كورونا

منذ 1 ساعة 19 February، 2022
جو بايدن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مدد حالة الطوارئ في البلاد، التي تم فرضها في مارس عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب أن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أعلن في 13 مارس عام 2020 “فرض حالة الطوارئ في البلاد بسبب وباء كورونا، وفي فبراير عام 2021 قام الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، بتمديد حالة الطوارئ”.

وأضاف البيان: “لا تزال جائحة فيروس كورونا تمثل تهديدا كبيرا لصحة المجتمع وأمن البلاد، وبهذا الصدد يجب الحفاظ على سريان مفعول حالة الطوارئ في البلاد بعد 1 مارس عام 2022”.

تدل معلومات جامعة جونز هوبكنس، التي تعد الإحصاءات الخاصة بكورونا اعتمادا على المعلومات التي تقدمها السلطات الفدرالية والمحلية للبلاد، على أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الجائحة تجاوز 78,3 مليون إصابة مؤكدة، فيما تجاوزت حصيلة ضحايا الفيروس 933,7 ألف شخص. وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث كلا هاذين المؤشرين.

المصدر: وكالات

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