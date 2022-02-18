رويترز عن مسؤول أوروبي: من الممكن التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني في غضون أسبوعين أو نحو ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 18:58

رويترز عن مسؤول أوروبي: من الممكن التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني في غضون أسبوعين أو نحو ذلك

منذ 1 ساعة 18 February، 2022
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