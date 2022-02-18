الطائرة “حسان” عادت سالمة بعد قيامها بمهمة استطلاعية فوق فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 18:58

الطائرة “حسان” عادت سالمة بعد قيامها بمهمة استطلاعية فوق فلسطين المحتلة

منذ 2 ساعة 18 February، 2022
علم حزب الله
لبنان

أصدرت المقاومة الاسلامية بيانا حول إرسالها الطائرة المسيرة “حسان” في مهمة استطلاعية فوق فلسطين المحتلة.

وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمان الرحيم

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

سورة الروم – 47

بتاريخ اليوم الجمعة الواقع فيه 18-2-2022 أطلقت المقاومة ‏الإسلامية الطائرة المسيرة “حسّان” داخل الأراضي الفلسطينية ‏المحتلة وجالت في المنطقة المستهدفة لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏إستطلاعيّة أمتدّت على طول سبعين كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة، ‏وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة “حسان” من الأراضي المحتلة سالمة بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة. ‏

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم

المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله

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