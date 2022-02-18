المقاومة الاسلامية: بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لاسقاطها عادت الطائرة “حسان” سالمة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 17:10

المقاومة الاسلامية: بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لاسقاطها عادت الطائرة “حسان” سالمة

منذ 6 mins 18 February، 2022
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