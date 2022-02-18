التكافل عنوان إيماني إنساني يحمله العمل الإجتماعي لحزب الله في منطقة الجنوب الثانية

التّكافل عنوانٌ إيمانيٌّ إنسانيّ يحمله العمل الإجتماعي لحزب الله في منطقة الجنوب الثانية عبر لجانه ومتطوعيه في كافة القرى وأَطلقَ اليوم مركزه الرئيسي في مجمع الامام الحسن في قعقعية الجسر لتوضيب الحصص الغذائية واستقبال التبرعات لخدمة العائلات الفقيرة والمستضعفة.

وأكد مسؤول العمل الإجتماعي لحزب الله في منطقة الجنوب الثانية عباس فخر الدين أن هذا المشروع هو لمساعدة الناس والوقوف إلى جانبهم فيما يتعلّق بالموضوع الإقتصادي الصعب الذي يمرّ به الوطن ، وتابع فخر الدين نحن من خلال هذا المشروع نقوم بمساعدة القطاعات والشّعب التي تقوم بدورها بتوزيع هذه الحصص وفق إحصاءات للحالات الفقيرة والمستضعفة لأشرف الناس.

وشدد فخر الدين على أنه كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله منذ أيام أننا “باقون نحمي ونبني” أضيف عليها “باقون نحمي ونبني ونخدم” لأنّ الخدمة هي لله سبحانه وتعالى وهي لأشرف الناس ، وختم قائلًا تبقى وصايا القادة الشهداء سنخدمكم بأشفار عيوننا.

المصدر: موقع المنار