التكافل عنوان إيماني إنساني يحمله العمل الإجتماعي لحزب الله في منطقة الجنوب الثانية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 18 2022 - 17:10

التكافل عنوان إيماني إنساني يحمله العمل الإجتماعي لحزب الله في منطقة الجنوب الثانية

منذ 49 mins 18 February، 2022
خدمة11
لبنان

التّكافل عنوانٌ إيمانيٌّ إنسانيّ يحمله العمل الإجتماعي لحزب الله في منطقة الجنوب الثانية عبر لجانه ومتطوعيه في كافة القرى وأَطلقَ اليوم مركزه الرئيسي في مجمع الامام الحسن في قعقعية الجسر لتوضيب الحصص الغذائية واستقبال التبرعات لخدمة العائلات الفقيرة والمستضعفة.

وأكد مسؤول العمل الإجتماعي لحزب الله في منطقة الجنوب الثانية عباس فخر الدين أن هذا المشروع هو لمساعدة الناس والوقوف إلى جانبهم فيما يتعلّق بالموضوع الإقتصادي الصعب الذي يمرّ به الوطن ، وتابع فخر الدين نحن من خلال هذا المشروع نقوم بمساعدة القطاعات والشّعب التي تقوم بدورها بتوزيع هذه الحصص وفق إحصاءات للحالات الفقيرة والمستضعفة لأشرف الناس.

وشدد فخر الدين على أنه كما قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله منذ أيام أننا “باقون نحمي ونبني” أضيف عليها “باقون نحمي ونبني ونخدم” لأنّ الخدمة هي لله سبحانه وتعالى وهي لأشرف الناس ، وختم قائلًا تبقى وصايا القادة الشهداء سنخدمكم بأشفار عيوننا.

المصدر: موقع المنار

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