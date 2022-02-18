وزير الدفاع تفقد مديرية العمليات في الجيش: حقوق العسكرييين خط أحمر

تفقد وزير الدفاع الوطني في لبنان موريس سليم في حضور قائد الجيش العماد جوزاف عون الجمعة مديرية العمليات في الجيش واستمع إلى شرح من مدير العمليات العميد الركن جان نهرا عن مهمات الجيش والتحديات التي تواجهه حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية.

ونوه سليم “بكل الجهود التي تقوم بها الوحدات العسكرية المنتشرة على طول الحدود وفي الداخل، خصوصا مسألة ضبط الحدود والحد من عمليات التهريب”، وأشار إلى أن “التحديات ضاغطة على العسكريين، لكن حقوقهم خط أحمر”، وشدد على أن “الجيش هو ضمانة الأمن والاستقرار في لبنان، وعلى الجميع دعمه والوقوف إلى جانبه”.

من جهته، شكر العماد عون الوزير سليم على “كل مواقفه الداعمة للجيش، وجهوده لتحصيل حقوق العسكريين والمتقاعدين لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية”، ولفت إلى أن “الجيش ماض بالقيام بمهماته وواجباته تجاه وطنه وشعبه بغض النظر عن أي ظروف أو تحديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام