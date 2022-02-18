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February 18 2022 - 11:14

الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

منذ 10 mins 18 February، 2022
المسجد الأقصى
عربي وإقليمي - فلسطين

أدّى الآلاف من المواطنين الجمعة صلاة الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة. وزحف المواطنون من مختلف مناطق فلسطين سواء من الضفة الغربية أو مدينة القدس أو الأراضي المحتلة عام 1948، متحدين جنود الاحتلال الذي حاولوا عرقلة وصولهم للمسجد الأقصى.

ورغم البرد الشديد إلا أن الصلاة في المسجد الأقصى كانت حافلة الجمعة، خاصةً في ظل التوترات التي يشهدها حي الشيخ جراح في مدينة القدس والاعتداءات المستمرة للمتطرفين المستوطنين على السكان المقدسيين. وكان أفاد مصدر خاص، اليوم، بأن خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري، سيؤدي خطبة صلاة الجمعة، اليوم الجمعة الموافق 18-2-2022 في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وقال المصدر الخاص، لـ”وكالة فلسطين اليوم الإخبارية” فضل عدم ذكر اسمه، إن “الشيخ عكرمة صبري سيخطب بصلاة الجمعة في حي الشيخ جراح الذي يشهد معركة وجود مع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم”. وجددت قوات الاحتلال من اعتداءاتها على سكان حي الشيخ جراح المهدد بالتهجير، أمس الخميس، وقامت بضرب أهالي الحي بالعصي وفض المتضامنين من خيمة الاعتصام بالقوة، ما أسفر عن إصابة مسن بجروح.

المصدر: فلسطين اليوم

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