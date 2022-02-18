واشنطن: روسيا طردت نائب السفير الأمريكي لدى موسكو

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية، ريبهولتس، أمس الخميس، في بيان لوكالة “تاس”: “يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوا محوريا في فريق إدارة السفارة”.

وتابع ريبهولتس: “اليوم أهم من أي وقت مضى أن يكون لبلدينا عدد كاف من الموظفين في البعثات الدبلوماسية التابعة لهما ليسهم ذلك في الحوار والاتصالات بين حكومتينا. نشير إلى أن تصرفات روسيا أدت إلى أن عدد موظفي البعثة الأمريكية في روسيا أقل بكثير من عدد موظفي البعثة الروسية في الولايات المتحدة. هدفنا يكمن في تحقيق توازن أكبر في عمل بعثاتنا”.

وأشار المتحدث باسم السفارة الأمريكية متحدثا لوكالة “نوفوستي” إلى أن واشنطن تعتبر تصرفات روسيا بحق نائب السفير خطوة تصعيدية”، مشددا: “ندرس إمكانية الرد”.

ولفت المسؤول إلى أن غورمان لديه تأشيرة دخول سارية وهو قضى في روسيا أقل من 3 سنوات، داعيا السلطات الروسية إلى “وقف العمليات غير المبررة لطرد الدبلوماسيين الغربيين”.

المصدر: وكالات