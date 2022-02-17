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February 17 2022 - 16:08

تحطم مروحية عسكرية سورية بريف اللاذقية بسبب خلل فني

منذ 2 ساعة 17 February، 2022
سقوط مروحية سورية
سورية - عربي وإقليمي

سقطت مروحية تابعة للجيش السوري الخميس في الأراضي الزراعية بقرية الرويمية في ريف محافظة اللاذقية جراء خلل فني أصابها.

وأشارت المعلومات الأولية إلى وجود عدة إصابات في طاقم المروحية العسكرية دون ذكر تفاصيل أخرى.

وقال مصدر أمني سوري إن “عطلا أصاب الطائرة ما تسبب بسقوطها”، واضاف أن “فرق الإسعاف والدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى طاقم الطائرة وإسعافه إلى مشافي مدينة اللاذقية”.

من جهته، قال مصدر طبي إن “اثنين من ضباط طاقم الطائرة استشهدا على الفور إثر سقوطها، فيما تم نقل ضابطين آخرين إلى المشفى ويخضعان حاليا للعلاج”.

المصدر: روسيا اليوم + سانا

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