حماس استنكرت قرار استراليا: نحن حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال وفق القوانين والقرارات الدولية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 17 2022 - 13:40

حماس استنكرت قرار استراليا: نحن حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال وفق القوانين والقرارات الدولية

منذ 48 mins 17 February، 2022
علم حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

دانت حركة حماس الخميس اعتبار استراليا الحركة كـ”تنظيم إرهابي”، ولفتت  إلى أن “القرار انحياز واضح للاحتلال وروايته ويشجعه على الاستمرار في عدوانه على الشعب  الفلسطيني”.

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن “قرار استراليا يتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن لشعبنا مقاومة الاحتلال”، وأكد أن “حركة حماس حركة تحرر وطني تقاوم الاحتلال وفق القوانين والقرارات الدولية والمواثيق الإنسانية”.

ورأى قاسم أن “من يجب أن يصنف إرهابيا هو الاحتلال الذي يتعمد استهداف الفلسطينيين في مكان و ينتهك القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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