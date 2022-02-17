الامام الخامنئي: ثمة نقاط بالاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت بالوضع الحالي الذي ترونه

أشار الامام السيد علي الخامنئي الى ان “ثمة نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي الذي ترونه”.

وأكد الامام الخامنئي في كلمته التي ألقاها الخميس بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة أهالي تبريز ضد نظام الشاه البائد أن “هذا اليوم بمثابة يوم شكر لله ويوم تألق أهالي تبريز في تاريخ الثورة الإسلامية”.

وقال الامام الخامنئي “هذه الانتفاضة كانت حركة إبداعية”، وتابع “ينبغي على اهالي تبريز وعلينا جميعا ان نشكر الله تعالى لأن انتفاضة تبريز تكللت بانتصار الثورة الاسلامية”.

وأكد الامام الخامنئي أن “مدينة تبريز ومحافظة اذربيجان الشرقية تعدان من المفاخر الكبيرة”، وأضاف “انتفاضة اهالي تبريز كانت استمرارا لانتفاضة قم ودافعا للشعب للنزول الى الساحة”.

المصدر: وكالة مهر