السيد نصرالله : نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات ولسنا بحاجة لأن نجلبها من ايران – موقع قناة المنار – لبنان
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قناة المنار
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February 16 2022 - 17:04

السيد نصرالله : نحن اليوم في لبنان ومنذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات ولسنا بحاجة لأن نجلبها من ايران

منذ 31 mins 16 February، 2022
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