شمخاني: لن تكون هناك أي مفاوضات مع امريكا واوروبا خارج نطاق الاتفاق النووي

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني “فشل الولايات المتحدة الامريكية واوروبا في اختبار تنفيذ تعهداتهما تجاه الاتفاق النووي”، مؤكداً أنه “لن تجري اي مفاوضات معهما خارج نطاق الاتفاق النووي”. وأضاف شمخاني الأربعاء، في تغريدة له على موقع تويتر، أن “خطة العمل المشترك الشاملة (الاتقاق النووي) باتت لايران في المجال الاقتصادي والغاء العقوبات كطلقة فارغة”.
وكان شمخاني قد أكد في وقت سابق أن “الالغاء الحقيقي للحظر يعني أن إيران تتمتع بفوائد اقتصادية موثوقة ومستدامة”، مضيفاً أن “نكث اميركا المؤكد للعهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق”. وقد استؤنفت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية، الثلاثاء 10 فبراير/شباط، بعد انقطاع استمر 11 يومًا لتشاور الوفود مع عواصمها.
المصدر: ارنا