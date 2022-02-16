شمخاني: لن تكون هناك أي مفاوضات مع امريكا واوروبا خارج نطاق الاتفاق النووي

وكان شمخاني قد أكد في وقت سابق أن “الالغاء الحقيقي للحظر يعني أن إيران تتمتع بفوائد اقتصادية موثوقة ومستدامة”، مضيفاً أن “نكث اميركا المؤكد للعهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق”. وقد استؤنفت الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا بشأن رفع الحظر عن إيران بحضور وفود إيران ومجموعة 4+1 في العاصمة النمساوية، الثلاثاء 10 فبراير/شباط، بعد انقطاع استمر 11 يومًا لتشاور الوفود مع عواصمها.