لجنة الاغاثة الدولية: 97 بالمئة من الافغانيين يواجهون الفقر

اعلنت لجنة الاغاثة الدولية ان 97 بالمئة من الشعب الافغاني يواجهون الفقر منددة بوقف المساعدات الانسانية لافغانستان مضيفة بأن عدم الاهتمام بالازمة الانسانية الحالية سيؤدي الى خسائر بشرية اكثر من حقبة 20 عاما الماضية التي كانت افغانستان غارقة في الحرب فيها.

وقالت اللجنة في بيان “مع مضي 6 أشهر على تغيير الحكم في افغانستان فان الحاجة الى المساعدات الانسانية قد ازدادت بشكل كبير في هذا البلد”.

وجاء في البيان انه مع ازدياد الاوضاع سوءا في فصل الشتاء فان ملايين الأسر تواجه اوضاعا مزرية.

وتقول هذه اللجنة ان 23 مليون شخص في افغانستان يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي كما ان مليون طفل هم معرضون لأشد انواع سوء التغذية الحاد.

المصدر: وكالات