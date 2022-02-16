ايران تجذب استثمارات اماراتية بقيمة 300 مليون دولار

اعلن رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية علي رضا بيمان باك، انه تم خلال الاشهر الماضية جذب استثمارات اماراتية بقيمة 300 مليون دولار.

واشار بيمان باك في اجتماع امانة مجلس حوار الحكومة والقطاع الخاص عقد في غرفة التجارة الايرانية، الى انه سيتم تعيين ملحق اقتصادي في الامارات خلال العام الميلادي الجاري، وقال: تم خلال العام المنصرم زيادة عدد الملحقين الاقتصاديين من خمسة اشخاص الى 10 اشخاص، ونسعى من خلال ميزانية العام الايراني الجديد (يبدأ في 21 مارس 2022) تعييين ملحقين اقتصاديينن في 30 بلدا من بينها الامارات.

واشار رئيس منظمة تنمية التجارة الايرانية الى زيارته الاخيرة الى الامارات بهدف دعم التجار والناشطين الاقتصاديين الايرانيين، وقال: خلال هذه الزيارة أجرينا محادثات مع كبرى الشركات لحل مشاكل الشحن والمعاملات المالية وسيتم الإعلان عن نتائجها قريبا.

واضاف: في الأشهر الأخيرة، من خلال التعاملات التي اجريت، تمكنا من جذب 300 مليون دولار من المستثمرين الإماراتيين، والتي ستكون جاهزة للعمل في غضون أربعة إلى خمسة أشهر القادمة.

وفي مستهل الاجتماع اشار مدير أمانة مجلس حوار الحكومة والقطاع الخاص، محسن عامري، الى ان حجم التبادل التجاري بين ايران والامارات يبلغ 15 مليار دولار سنويا.

المصدر: وكالة انباء فارس