فلسطين المحتلة : استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة بالمفرقعات النارية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 16 2022 - 01:12

فلسطين المحتلة : استهداف قوات الاحتلال المقتحمة لبلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة بالمفرقعات النارية

منذ 2 ساعة 15 February، 2022
أخبار موقع المنار

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