الرئيس الأميركي بايدن: واشنطن وحلفاؤها مستعدون لفرض عقوبات على روسيا إذا تحركت ضد أوكرانيا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2022 - 23:28

الرئيس الأميركي بايدن: واشنطن وحلفاؤها مستعدون لفرض عقوبات على روسيا إذا تحركت ضد أوكرانيا

منذ 49 mins 15 February، 2022
أخبار موقع المنار

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