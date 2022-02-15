اللقاء التشاوري في شأن التربية يتابع جلساته غدا والخميس في السرايا

أفاد “اللقاء التشاوري الوطني في شأن التربية والتعليم العالي وخطة تعافي القطاع”، في بيان، أنه “يتابع جلساته في السرايا الحكومية في العاشرة قبل ظهر غد الأربعاء ، في موضوع التعليم العام وتطوير المناهج التربوية.

كما وينعقد اللقاء التشاوري في محطته الثالثة الخميس في السرايا الكبيرة أيضا ، في شأن الجامعة اللبنانية والتعليم المهني والتقني، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومشاركة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري.

ومن المقرر أن ينعقد اللقاء في مطلع آذار في شأن التعليم العالي الخاص .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام