وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 وفاة و3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 15 2022 - 19:52

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 وفاة و3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

منذ 56 mins 15 February، 2022
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