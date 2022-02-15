وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 وفاة و3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 15 2022 - 19:52
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
15 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
مجازر اليمن
ترددات البث
البث المباشر
رئيس وزراء العدو نفتالي بينيت يواصل زيارته للبحرين ويلتقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين
فصائل المقاومة في غزة تدين استقبال البحرين لرئيس وزراء العدو وتؤكّد أن التطبيع تأييد واضح للعدوان على الشعب الفلسطيني
فصائل المقاومة في غزة: نشدّد على أننا نقف خلف أسرانا ولن نسمح للعدو ومصلحة سجونه بالاستفراد بهم مهما كانت التضحيات
إستشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله
حركة الجهاد الإسلامي تنعى الأسير المحرر الشهيد نهاد أمين البرغوثي الذي استشهد برصاص الاحتلال الصهيوني في قرية النبي صالح
الجهاد الإسلامي: ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتحرك حيال ما يقوم به الاحتلال من إرهاب بحق شعبنا
إخلاء جامعة القدس في أبو ديس بعد استهدافها من قبل قوات العدو بقنابل الغاز خلال وقفة تضامنية مع أهالي حي الشيخ جراح فيها
عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غبير يعاود اقتحام أرض عائلة سالم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة
مصادر المنار: مجلس الوزراء أقر اعتمادات إجراء الانتخابات النيابية بقيمة 360 مليار ليرة لبنانية
مصادر المنار: تم تأخير البت بخطة الكهرباء إلى حين تقديمها أصولاً باللغة العربية
الشيخ أحمد قبلان: المطلوب سلطة تمثل العدل والنزاهة بعيداً عن الطائفية والإقطاعية التي حولت طوائف لبنان لمقاطعات وعداوات
الجيش اللبناني يحبط عملية تهريب 19 سورياً عبر البحر عند شاطئ الميناء في طرابلس
سانا: استشهاد جندي وإصابة 11 آخرين في تفجير عبوة ناسفة زرعها إرهابيون في حافلة مبيت عسكرية قرب دوار الجمارك في دمشق
رابطة علماء اليمن تدين استهداف شبكة الاتصالات في صنعاء: نؤكّد أن رد القوات المسلحة حق مشروع وواجب شرعي ووطني
رابطة علماء اليمن: نعلن رفضنا الصريح وتحريمنا القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وندين تنازلات أنظمة الخليج له
الخارجية الإيرانية: الوزير حسين أمير عبداللهيان بحث هاتفياً مع نظيرته البريطانية ليز تراس آخر المستجدات في فيينا
الخارجية الإيرانية: عبداللهيان شدّد على ضرورة التوصل إلى اتفاق جماعي بين أطراف التفاوض يشمل المطالب المشروعة لإيران
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: التحقق من إلغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد في فيينا
العراق: المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية تصدير النفط من إقليم كردستان من دون الرجوع إلى بغداد
مجلس الدوما الروسي يصوت لصالح مشروع قرار يدعو الرئيس فلاديمير بوتين إلى الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك
بوتين في مستهل لقائه بالمستشار الألماني أولاف شولتس: ألمانيا أحد شركاء روسيا الرئيسيين وسنناقش الوضع في أوروبا وأوكرانيا
الكرملين: سلوك الدول الغربية والمزاعم عن غزو روسي لأوكرانيا هستيريا لا أساس لها من الصحة هدفها الاستفزاز وتصعيد الموقف
الكرملين: روسيا أجرت وستجري التدريبات على أراضيها وهذا حق غير قابل للنقاش مع أي جهة
وزير الخارجية الروسي خلال استقبال نظيره البولندي: ننتظر من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعاوناً لتنفيذ اتفاقيات مينسك
سيرغي لافروف: لدينا فرصة للتوصل إلى نتائج ليست سيئة من خلال الحوار مع الناتو والولايات المتحدة
الأمين العام للناتو: هناك تفاؤل حذر بشأن الأزمة الأوكرانية ونؤمن بالحاجة إلى تسوية سياسية
الرئيس التونسي قيس سعيد يعفي الرئيس المؤقت للإذاعة التونسية شكري الشنيتي من منصبه من دون تحديد خلفه
منظمة الصحة العالمية تدعو إلى تعزيز جهود التلقيح ضد كورونا شرق أوروبا بسبب تمدد انتشار متحور أوميكرون إلى المنطقة
البرلمان الإثيوبي يلغي حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ نحو ستة أشهر
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قوات الأمن السودانية تستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 17 وفاة و3731 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
منذ 56 mins
15 February، 2022
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الثلاثاء 15-2-2022
الخارجية الروسية: لافروف طلب من بلينكن التركيز على الأمن المتكامل شرق أوروبا
كورونا في العراق.. تسجيل 35 وفاة و2984 إصابة جديدة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
إغلاق
تصفح