قاذفات فرط صوتية روسية تصل إلى مطار حميميم في اللاذقية على السواحل السورية (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 15 2022 - 15:52

قاذفات فرط صوتية روسية تصل إلى مطار حميميم في اللاذقية على السواحل السورية (وكالة يونيوز)

منذ 60 mins 15 February، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح