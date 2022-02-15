الرئيس عون استقبل سفير نيوزيلندا وسليم عون وشريم ويترأس جلسة مجلس الوزراء عند الثالثة

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، جلسة مجلس الوزراء وعلى جدول اعمالها 18 بندا ابرزها خطة الكهرباء، وطلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها لاجراء الانتخابات النيابية العامة للعام 2022 وتأمين الاعتمادات المطلوبة لهذه الغاية.

سفير نيوزيلندا

الى ذلك، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير نيوزيلندا غريغ لويس GREG LEWIS وعرض معه للعلاقات بين لبنان ونيوزيلندا، لا سيما العلاقات التجارية وسبل تطويرها بين البلدين، إضافة الى ما يمكن ان تقدمه نيوزيلندا لمساعدة لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة فضلا عن انتشار وباء “كورونا”.

شريم

واستقبل الرئيس عون الوزيرة السابقة غادة شريم واجرى معها جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة والأوضاع المستجدة. وأوضحت شريم ان البحث مع الرئيس عون تناول ملفات الجامعة اللبنانية وضرورة الإسراع في بتها لاعادة انتظام العمل في الجامعة الوطنية التي تنتمي اليها الوزيرة. كما تطرق البحث الى الوضع في تلفزيون لبنان.

سليم عون وعائلة الراحل عادل الشويري

وفي قصر بعبدا، النائب سليم عون مع وفد من عائلة المدير العام السابق لوزارة الزراعة الراحل الدكتور عادل الشويري الذي شكر رئيس الجمهورية على مواساة العائلة بوفاة فقيدها ومنحه وساما تقديرا لعطاءاته في مختلف المواقع الإدارية التي تولاها.

ونوه الرئيس عون بالراحل ومناقبيته واخلاصه في عمله في الوظائف التي تولاها خدمة للبنان والإدارة اللبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام