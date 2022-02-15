الخارجية الأميركية: نوصي الأميركيين بمغادرة بيلاروسيا فوراً

أصدرت السفارة لأميركية في مينسك بيانًا حثت فيه الأميركيين على مغادرة بيلاروسيا على الفور. وقالت السفارة في بيان لها لإنترنت “لا تسافروا إلى بيلاروسيا بسبب التطبيق التعسفي للقوانين، وخطر الاحتجاز، فضلاً عن القلق المتعلق بالتعزيز العسكري الروسي على طول حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا وكورونا وتداعيتها، وقيود الدخول ذات الصلة”.

وفي بيان آخر، نصحت وزارة الخارجية الأمريكية، مواطنيها بعدم زيارة مولدوفا. وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكري لحلف الناتو بالقرب من حدودها.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقاً نحو حدودها، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق.

المصدر: سبوتنيك