فلسطين المحتلة: تجمع عشرات الشبان وسط مدينة نابلس المحتلة تضامناً مع سيلة الحارثية بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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February 14 2022 - 00:34

فلسطين المحتلة: تجمع عشرات الشبان وسط مدينة نابلس المحتلة تضامناً مع سيلة الحارثية بجنين

منذ 34 mins 14 February، 2022
أخبار موقع المنار

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