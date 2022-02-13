تجمع متقاعدين – قوى الأمن الداخلي أطلق سلسلة تحركات تبدأ بتظاهرة مركزية الأربعاء

أصدرت اللجنة الإعلامية لتجمع متقاعدين – قوى الامن الداخلي البيان التالي:

“بعد أن استنفدنا كل وسائل الحوار الديمقراطي السلمي مع كافة المرجعيات في الدولة اللبنانية.

وبعد أن تفاقمت مشكلة طبابتنا واستشفاؤنا مع عائلاتنا ووصلت إلى حالة المأساة.

وبعد أن تخلت الأدارة عن تحمل تكاليف ونفقات معالجة رجال قوى الأمن الداخلي ومتقاعديهم وعائلاتهم، وبتنا نموت على أبواب المستشفيات من دون أن يرف للمسؤولين جفن، ونحن نبيع بيوتنا واملاكنا لتغطية تكاليف علاجنا.

وبعد أن اضمحلت رواتبنا وتلاشت وبتنا تحت خط الفقر. حيث إن ما بقي من مدخراتنا وتعويضاتنا محتجز ومقرصن في خزائن المصارف. وحيث أن العديد من مطالبنا ألاخرى الهامة من حقوقنا المكرسة في القانون أهملت ولم تلق الوعود بتنفيذها طريقها إلى التنفيذ.

يعلن تجمع متقاعدين – قوى الامن الداخلي عن اطلاق سلسلة تحركات متلاحقة تحدد في حينها، تبدأ بتظاهرة مركزية كبرى نهار الأربعاء الموافق في 16 شباط الجاري الساعة التاسعة صباحا في العاصمة بيروت انطلاقا من تقاطع المتحف، تتخللها اعتصامات عند مداخل:

1 – المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

2 – المالية-T.V.A.

3 – مبنى قصر عدل بيروت.

4 – أمام مجلسي الوزراء والنواب، ساحة رياض الصلح.

وذلك إلى حين تحقيق مطالبنا كافة من دون استثناء.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام