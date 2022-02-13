إصابة طفل فلسطيني واعتقال آخر بمواجهات مع الاحتلال في الشيخ جراح

أصيب طفل فلسطيني واعتقل شاب أخر، مساء اليوم الأحد، في مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية،”بإصابة طفل بقنبلة صوتية بعد أن ألقاها جنود الاحتلال نحوه، فيما اعتقلت القوات “الإسرائيلية” الشاب سيف الهلسة من جبل المكبر بعد الاعتداء في حي الشيخ جراح”.

وأوضحت المصادر، أن”شرطة الاحتلال ألقت قنابل الصوت اتجاه المواطنين في الشيخ جراح، بكثافة، بعد أن تجمهرت في الحي رفضًا لاعتداءات الاحتلال اتجاه الأهالي التي تسعى لطردهم”.

المصدر: فلسطين اليوم