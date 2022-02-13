قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل الصوت تجاه الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2022 - 16:24

قوات الاحتلال الاسرائيلي تطلق قنابل الصوت تجاه الأهالي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة (وكالة يونيوز)

منذ 21 mins 13 February، 2022
أخبار موقع المنار

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