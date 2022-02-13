الوزير المرتضى: الشهيد مغنية معراج لبنان من دركات الهزائم الى قمم النصر وثقافة العزة والكرامة الوطنية هي التي ستنتصر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2022 - 14:00

الوزير المرتضى: الشهيد مغنية معراج لبنان من دركات الهزائم الى قمم النصر وثقافة العزة والكرامة الوطنية هي التي ستنتصر

منذ 21 mins 13 February، 2022
محمد وسام المرتضى
لبنان

لمناسبة ذكرى استشهاد القائد الجهادي الحاج عماد مغنية، اعلن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في بيان انه “من أهم تجليات الثقافة عرفان الجميل وعدم الجحود وامتلاء النفوس بالعزة الوطنية والوعي السياسي.

الشهيد عماد مغنية كان وجهه خفيا وفعله دويا كالنسغ في عروق الشجر والمطر في تلافيف التراب. أخذ الإنسانية من انتصار إلى انتصار ضد أعدائها منذ ما قبل التحرير الكبير العام 2000 وصولا إلى تحطيم أسطورة جيش العدو العام 2006، فصارت الأحلام العدوانية الصهيونية كوابيس ستبقى تؤرق أجيال الكيان المغتصب إلى أن يزول ويستعيد الحقَّ أهله. عماد مغنية جعل نصب جهاده بث الوعي والجاهزية لدى المقاومين أولا ولدى جميع المواطنين أيضا للتعامل مع العدو المحتل بتخطيط وإرادة وإيمان وكان في المعارك معراج لبنان من دركات الهزائم إلى قمم النصر. في ذكرى ارتقائه شهيدا للوطن والحق والقيم نؤكد له أن ثقافة العزة والكرامة الوطنية هي التي ستنتصر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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