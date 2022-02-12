قوى الأمن: تعميم صورة مواطن غادر منزله في سن الفيل ولم يعد

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: وسيم محمد العلي (مواليد عام 1974، لبناني)، الذي غادر منزله الكائن في محلة سن الفيل منذ حوالى 10 أيام، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة سن الفيل في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 511989-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام