فوج حرس بيروت نجح في قمع وطرد نباشي النفايات من مطمر الجديدة وسيتم البدء برفع النفايات من بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 20:28

فوج حرس بيروت نجح في قمع وطرد نباشي النفايات من مطمر الجديدة وسيتم البدء برفع النفايات من بيروت

منذ 1 ساعة 12 February، 2022
اكوام النفايات
لبنان

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه “بناء لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود بضرورة حماية مطمر الجديدة من نباشي النفايات، الذين يعبثون بمحتوياته ويتهجمون على العمال، حتى وصل بهم الأمر الى السيطرة على بعض الآليات وتفريغ حمولتها.

وعليه، قامت قوة من فوج حرس مدينة بيروت بالتوجه الى مطمر الجديدة الواقع خارج نطاق مدينة بيروت لطرد نباشي النفايات، وقد نجحت القوة في قمعهم وطردهم الى خارج المطمر.

على أن يقوم رجال فوج حرس بيروت بتأمين المطمر لمنع نباشي النفايات من الدخول اليه مجددا، الأمر الذي سيسهل الشركة المشغلة معالجة مشكلة تكدس النفايات وتسهيل عودة العمال للقيام برفع النفايات من الشوارع وتحديدا مدينة بيروت.

ازاء ذلك، سيقوم فوج الحرس بتوقيف أي شخص يشتبه فيه داخل المطمر او يحاول الدخول الى تلك الاملاك العامة والعبث بمحتواها وتسليمه الى المراجع المختصة لاجراء المقتضى القانوني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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