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February 13 2022 - 00:58

روسيا والكويت تبحثان الوضع في الشرق الأوسط

منذ 1 ساعة 12 February، 2022
الخارجية الروسية
أخبار دولية - روسيا

بحث ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية، مع النائب الأول لوزير الخارجية الكويتي مجدي الظفيري العلاقات الثنائية والشرق الأوسط.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “خلال المحادثة الهاتفية، تمت مناقشة المشاكل الدولية والشرق أوسطية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المبدأ الحتمي المتمثل في عدم تجزئة الأمن في العلاقات بين الدول”.

وأضاف: “بحث الطرفان القضايا الملحة المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الكويتية الودية، بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي نشط بين البلدين”.

المصدر: وكالات

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