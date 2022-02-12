الإمارات تحث مواطنيها على تأجيل السفر إلى أوكرانيا (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 12:30

الإمارات تحث مواطنيها على تأجيل السفر إلى أوكرانيا (روسيا اليوم)

منذ 21 mins 12 February، 2022
أخبار موقع المنار

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