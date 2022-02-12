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February 12 2022 - 12:30

لقاء فكري لحزب الله في صيدا في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

منذ 34 mins 12 February، 2022
علم حزب الله
لبنان

نظم “حزب الله” لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران،، لقاء فكريا حول ايران ما بعد الثورة وتأثيرها على المجتمع الايراني وتقدمه العلمي وحضور الجمهورية الاسلامية في المنطقة.

وأشار بيان للحزب إلى “أن اللقاء الذي جرى في قاعة الامام السيد موسى الصدر في مجمع السيدة الزهراء، في مدينة صيدا، حاضر فيه الملحق الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت السيد محمد رضا مرتضوي في مدينة صيدا، في حضور ممثل راعي ابرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار الأب تامر مدلج وحشد من الفاعليات السياسية والإجتماعية وممثلين عن الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية، ولفيف من العلماء، وعدد كبير من الشباب والمثقفين”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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