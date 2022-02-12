6 جرحى في بسابا جراء تلاسن على أفضلية المرور – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2022 - 12:30

6 جرحى في بسابا جراء تلاسن على أفضلية المرور

منذ 1 ساعة 12 February، 2022
موقع المنار
لبنان

سقط 6 جرحى في إشكال وقع في بلدة بسابا في إقليم الخروب، بين عمال إحدى الشركات  المتعهدة في البلدة بتنفيذ مشروع مد شبكة لمياه الشرب، وبين أحد ابناء البلدة، الذي كان ينقل تلامذة ولم يتمكن من المرور بسبب أعمال الحفر، ما أدى الى تلاسن بين الطرفين، وتطور الاشكال بعد تدخل عدد من العمال وشبان من بسابا، وحصل تضارب بالايدي، وتم نقل الجرحى الى مستشفيي سبلين الحكومي والمركزي في بلدة مزبود للمعالجة.

وعلى الاثر، حضرت القوى الأمنية، وتم تطويق الحادث وتوقيف شخصين، فيما تسارعت الاتصالات في المنطقة، لتهدئة الوضع والحفاظ على الاستقرار والأمن. وعلم ان المساعي جارية لاجراء مصالحة بين الجانبين، كي لا تتكرر الحادثة.

المصدر: الوكالة الوطنية

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