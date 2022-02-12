طبيبة أعصاب تنصح بأفضل وضعية للنوم وتحذر من بعضها

غالبا ما يعتاد الناس على وضعية معينة في النوم، لكن في بعض الأحيان يمكن أن يتسبب ذلك بمشاكل صحية.

حذرت طبيبة الأعصاب الروسية إيلينا تساريفا، في مقابلة مع “سبوتنيك”، من الوضعيات غير الصحيحة أثناء النوم.

ووصفت الطبيبة بأن الوضع الجانبي للنوم هو الأكثر فائدة من الناحية الطبية، لكن الضغط على الجانب الأيسر من الجسم يمكن أن يؤثر سلبًا على حالة الشخص المصاب بأمراض القلب، ومن الأفضل لهؤلاء الأشخاص أن يستلقوا على جانبهم الأيمن.

وقالت الطبيبة: “النوم على الجانب، يحمي الصدر على كلا الجانبين بالتساوي. المشكلة الوحيدة للنوم على الجانب الأيسر ستكون للأشخاص الذين لديهم مشاكل في عمل القلب، على سبيل المثال، قصور القلب والرئة”.

كما حذرت تساريفا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في التنفس من وضعية النوم على الظهر، حيث سيعانون من الشخير.

ووصفت الطبيبة وضعية النوم على البطن، بأنها الأخطر صحيا حيث سيعاني العمود الفقري من بعض المشاكل، قائلة: “سيكون العمود الفقري في وضع فيزولوجي غير مريح، حيث ستكون بعض العضلات مشدودة، بينما البعض الآخر في حال من التوتر المفرط، وهذا يمكن أن يؤدي إلى ألم في الرقبة والرأس في الصباح، بالإضافة لأن هذه الوضعية ستقوم بتعطيل عمليات التمثيل الغذائي وإثارة تطور مرض ألزهايمر”.

المصدر: الصحة